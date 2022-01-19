Прокуроры доказали, что уроженец Донецка с 2018 года по сентябрь 2021 года служил в рядах пророссийских боевиков. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ.
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Он (преступник – 24 канал) нес боевые дежурства, участвовал в проведении военной, строевой и физической подготовки структурного подразделения террористической организации,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
В ноябре 2021 года мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Последние приговоры суда для боевиков
- Суд вынес приговор двум украинцам, воевавшим на Донбассе против ВСУ. Предателей заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Они присоединились к рядам российских оккупантов в 2014 году.
- Апелляционный суд Праги также изменил приговор в отношении 27-летнего гражданина Чехии Лукаша Новачека. Его приговорили к 20 годам лишения свободы за членство в рядах боевиков на Донбассе.
- Экс-сотрудника СБУ приговорили к 10 годам лишения свободы. Он помогал террористам на Донбассе.