Что известно о злоумышленниках

Осужденные присоединились к рядам оккупантов в 2014 году. На их стороне они воевали 4 года.

Важно На новогодние праздники оккупанты усиливали свои позиции на Донбассе, – разведка

Они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Кроме того, боевики принимали участие в боях в районе Донецкой и Луганской областей,

– рассказали в Службе безопасности Украины.

Мужчин признали виновными в создании террористической организации. Приговор уже вступил в законную силу, а злоумышленников объявили в розыск.

В Черновцах осудили бывшего работника МВД

Шевченковский районный суд Черновцов заочно осудил бывшую работницу Министерства внутренних дел. Все потому, что в 2014 году женщина предала присягу и присоединилась к оккупантам. Суд признал уроженку Донецка с позывным "Корса" виновной в сотрудничестве с террористами и вынес приговор – 12 лет заключения.

Предательницу объявили в розыск, ведь она скрывается на временно оккупированной территории.

Заметим, экс-работник МВД в должности командира артиллерийского дивизиона руководила обстрелами позиций Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов реактивными системами "Град". Это привело к массовой гибели людей.

Кстати, по данным российских СМИ, осужденную зовут Ольга Качура.

Это может вас заинтересовать – почему боевики отчаялись в Кремле: смотрите видео