Зрадники входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом суд заборонив її та розпустив.

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Чим займалися зловмисники

Найманці Росії брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Луганська та Дебальцевого;

супроводжували так звані "гуманітарні" вантажі з Росії для бойовиків;

патрулювали в окупованих населених пунктах;

залучали озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО;

зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали незаконні обшуки.



СБУ викрила ватажків незаконного угруповання на Донбасі

Проти зрадників відкрили кримінальну справу

Наразі зловмисники переховуються на окупованій території Луганщини. Однак після затримання їх притягнуть до кримінальної відповідальності.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтями:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

участь у терористичній групі.

Наразі тривають заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.

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