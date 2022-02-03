Пресслужба СБУ повідомила, що українські силовики системно протидіють інформаційно-підривній діяльності російських спецслужб. Цього разу зловмисники розташували свої "осередки" від Донеччини до Закарпаття.

Зауважте Ховалась від правосуддя: СБУ затримала терористку з банди "П'ятнашка"

Інтернет-агенти використовували десятки фейкових акаунтів. Деструктивний контент вони репостили з російських пропагандистських сайтів, а також – поширювали через соцмережі. Зокрема, заборонені в Україні.

Діяльність агентів координували представники спецслужб Росії.

Через розповсюдження провокаційних закликів вони намагались розхитувати внутрішньополітичну обстановку в різних регіонах нашої країни,

– мовиться у повідомленні.

Де виявили інтернет-агентів

У Маріуполі. Місцевий житель агітував до порушення територіальної цілісності України. Окрім того, він закликав до агресивної війни проти нашої країни та популяризував окупантів.

У Кропивницькому. Представник місцевої ГО через інтернет закликав до захоплення влади в Україні.

На Закарпатті. Двоє місцевих жителів за завданням своїх "кураторів" агітували за зміну меж території України.

На Луганщині затримали ексбойовика

Ексбойовика затримали на окупованій частині Луганщини.

Чоловік намагався виїхати на підконтрольну Україну та отримати пенсію.

До лав окупантів ексбойовик долучився у травні 2015 року. Тоді обслуговував техніку, а також – облаштовував фортифікаційні споруди.

Згодом чоловік посварився з бойовиками та переховувався.

СБУ нарешті стала жахом для зрадників України: дивіться відео