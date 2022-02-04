Про відео-підробку, на якому начебто виготовляють "бомбу з ядерних матеріалів" розповіли у самому "Нацкорпусі". Вибухівку, запевнили російські пропагандисти, українці мали буцімто застосувати проти військових Росії у разі вторгнення.
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Відеоматеріал – погано виготовлена підробка
Офіційно повідомляємо, що цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія є витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України,
– сказали у "Нацкорпусі".
У політсилі вказали на те, що свідчить про підробку: відео не має звуку, є значні помилки в титрах, що свідчить про низький рівень володіння українською мовою.
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Удар по російській пропаганді та ресурсах бойовиків:
- На території Німеччини через відсутність ліцензії зупинили мовлення Russia Today.
- Також проти RT проводять розслідування у Франції.
- You Tube заблокував ресурси так званих "республік" окупантів.
- На такий самий крок пішли і у Facebook.
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