Про відео-підробку, на якому начебто виготовляють "бомбу з ядерних матеріалів" розповіли у самому "Нацкорпусі". Вибухівку, запевнили російські пропагандисти, українці мали буцімто застосувати проти військових Росії у разі вторгнення.

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Відеоматеріал – погано виготовлена підробка

Офіційно повідомляємо, що цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія є витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України,

– сказали у "Нацкорпусі".

У політсилі вказали на те, що свідчить про підробку: відео не має звуку, є значні помилки в титрах, що свідчить про низький рівень володіння українською мовою.

Зверніть увагу! У "Нацкорпусі" кажуть, що, ймовірно, сфабриковане відео є відповіддю на кампанію підготовки цивільного населення до можливого вторгнення Росії.

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Удар по російській пропаганді та ресурсах бойовиків:

На території Німеччини через відсутність ліцензії зупинили мовлення Russia Today.

Також проти RT проводять розслідування у Франції.

You Tube заблокував ресурси так званих "республік" окупантів.

На такий самий крок пішли і у Facebook.

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