Про це повідомив військовий блогер та аналітик Анатолій "Штірліц" Штефан. Він лаконічно прокоментував: "Орки в захваті".
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YouTube та Facebook заблокували ресурси бойовиків в один день
Імперія "Бояришнік Ньюз" продовжує руйнуватися на очах,
– написав Штефан.
Щодо соцмережі, то поки що заблокована сторінка так званої "народної поліції ЛНР", аналогічна сторінка "народної поліції ДНР" поки існувала. Проте – це, радше, питання часу.
Сторінка так званої "народної міліції" недоступна / Скриншот з телеграму Анатолія Штірліца
Російські пропагандисти вже почали обурюватись через блокування
Раніше про блокування ресурсів бойовиків на YouTube повідомляли російські пропагандисти. Вони називали такі дії "віроломними".
Які ресурси заблокували на YouTube:
- офіційний канал псевдоміністерства інформації "ДНР",
- канал ДТРК "ЛНР",
- так званої народної міліції "ЛНР" та "ДНР".
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У Німеччині зупинили мовлення Russia Today:
- Про припинення мовлення RT через супутник, інтернет, мобільні програми в Німеччині стало відомо 2 лютого.
- Причина – відсутність ліцензії.
- В Росії назвали такі дії "зазіханням на свободу слова".
- Російське МЗС ухвалило рішення заборонити діяльність кореспондентського пункту DW в Росії. У ЗМІ назвали такий крок абсурдним.
- Тим часом дільність Russia Today аналізуватиме французький медіарегулятор.
Про те, як розмножуються проросійські канали, дивіться у "Такі справи":