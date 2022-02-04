Про це повідомив військовий блогер та аналітик Анатолій "Штірліц" Штефан. Він лаконічно прокоментував: "Орки в захваті".

Варто прочитати Путін видумуватиме провокації, навіть якщо їх немає, – російський економіст

YouTube та Facebook заблокували ресурси бойовиків в один день

Імперія "Бояришнік Ньюз" продовжує руйнуватися на очах,

– написав Штефан.

Щодо соцмережі, то поки що заблокована сторінка так званої "народної поліції ЛНР", аналогічна сторінка "народної поліції ДНР" поки існувала. Проте – це, радше, питання часу.

Сторінка так званої "народної міліції" недоступна / Скриншот з телеграму Анатолія Штірліца

Російські пропагандисти вже почали обурюватись через блокування

Раніше про блокування ресурсів бойовиків на YouTube повідомляли російські пропагандисти. Вони називали такі дії "віроломними".

Які ресурси заблокували на YouTube:

офіційний канал псевдоміністерства інформації "ДНР",

канал ДТРК "ЛНР",

так званої народної міліції "ЛНР" та "ДНР".

Раніше СБУ викрила нову мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні

У Німеччині зупинили мовлення Russia Today:

Про припинення мовлення RT через супутник, інтернет, мобільні програми в Німеччині стало відомо 2 лютого.

Причина – відсутність ліцензії.

В Росії назвали такі дії "зазіханням на свободу слова".

Російське МЗС ухвалило рішення заборонити діяльність кореспондентського пункту DW в Росії. У ЗМІ назвали такий крок абсурдним.

Тим часом дільність Russia Today аналізуватиме французький медіарегулятор.

Про те, як розмножуються проросійські канали, дивіться у "Такі справи":