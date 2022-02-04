Об этом сообщил военный блогер и аналитик Анатолий "Штирлиц" Штефан. Он лаконично прокомментировал это "Орки в восторге".

Стоит прочесть Путин будет выдумывать провокации, даже если их нет, – российский экономист

YouTube и Facebook заблокировали ресурсы боевиков в один день

Империя "Боярышник Ньюз" продолжает разрушаться на глазах,

– написал Штефан.

Что касается соцсети, то пока заблокирована страница так называемой "народной полиции ЛНР", аналогичная страница "народной полиции ДНР" пока существует. Однако это, скорее, вопрос времени.

Страница так называемой "народной милиции" недоступна / Скриншот из телеграма Анатолия Штирлица

Российские пропагандисты уже начали возмущаться из-за блокировки

Ранее о блокировке ресурсов боевиков на YouTube сообщали российские пропагандисты. Они называли такие действия "вероломными".

Какие ресурсы заблокировали на YouTube:

официальный канал псевдоминистерства информации "ДНР",

канал ГТРК "ЛНР",

так называемой народной милиции "ЛНР" и "ДНР".

Ранее СБУ разоблачила новую сеть вражеских интернет-агентов, призывавших к захвату власти в Украине

В Германии прекратили вещание Russia Today:

О прекращении вещания RT через спутник, интернет, мобильные приложения в Германии стало известно 2 февраля.

Причина – отсутствие лицензии.

В России назвали такие действия "посягательством на свободу слова".

Российский МИД принял решение запретить деятельность корреспондентского пункта DW в России. В СМИ назвали такой шаг абсурдным.

Между тем, деятельность Russia Today будет анализировать французский медиарегулятор.

О том, как размножаются пророссийские каналы, смотрите в "Таких делах":