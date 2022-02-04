Об этом сообщил военный блогер и аналитик Анатолий "Штирлиц" Штефан. Он лаконично прокомментировал это "Орки в восторге".

Стоит прочесть Путин будет выдумывать провокации, даже если их нет, – российский экономист

YouTube и Facebook заблокировали ресурсы боевиков в один день

Империя "Боярышник Ньюз" продолжает разрушаться на глазах,
– написал Штефан.

Что касается соцсети, то пока заблокирована страница так называемой "народной полиции ЛНР", аналогичная страница "народной полиции ДНР" пока существует. Однако это, скорее, вопрос времени.

заблокували бойовиків у фейсбуку

Страница так называемой "народной милиции" недоступна / Скриншот из телеграма Анатолия Штирлица

Российские пропагандисты уже начали возмущаться из-за блокировки

Ранее о блокировке ресурсов боевиков на YouTube сообщали российские пропагандисты. Они называли такие действия "вероломными".

Какие ресурсы заблокировали на YouTube:

  • официальный канал псевдоминистерства информации "ДНР",
  • канал ГТРК "ЛНР",
  • так называемой народной милиции "ЛНР" и "ДНР".

Ранее СБУ разоблачила новую сеть вражеских интернет-агентов, призывавших к захвату власти в Украине

В Германии прекратили вещание Russia Today:

О том, как размножаются пророссийские каналы, смотрите в "Таких делах":