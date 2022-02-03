Про це повідомили у самій RT у відповідь на матеріал французького журналу. Як інформує 24 канал, матеріал стосовно роботи Russia Today France опублікували у Challenges.

Тим часом Абсурдна реакція Москви: DW протестує проти закриття бюро в Росії

У RT помітили "недогляди" щодо висвітлення криз

Кілька асоціацій повідомили про недогляди у висвітленні криз, таких як виступи "жовтих жилетів" або ситуація в Сирії та ЦАР,

– повідомили у керівництві мовника-пропагандиста.

RT вже звернулась до Arcom за роз'ясненням, проте наразі французький медіарегулятор мовчить. Пропагандисти вже встигли заявити, що, мовляв, – це "спланована акція" після заборони RT в Німеччині.

Мовлення RT у Німеччині заборонили через відсутність ліцензії

Зазначимо, що про припинення мовлення RT в Німеччині стало відомо 2 лютого. Через відсутність ліцензії трансляцію зупинили через супутник, інтернет, мобільні програми та в смарт-телевізорах.

Значно більше тут У Німеччині заблокували мовлення Russia Today: Росія погрожує відповіддю

Як в Росії відреагували на зупинку мовлення RT в Німеччині:

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це "зазіхання на свободу слова". Він зазначив, що кроки у відповідь слід чекати від МЗС Росії.

У дипвідомстві не забарились: повідомили про закриття кореспондентського пункту DW у Росії.

У DW назвали таку реакцію Москви абсурдною. У бюро планують працювати доти, доки не отримають офіційне повідомлення.

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