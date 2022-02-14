Очільник Міноборони України Олексій Резніков 14 лютого провів телефонну розмову з главою оборонного відомства Білорусі Віктором Хреніним.
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Результати перемовин українського та білоруського міністрів
У міністерстві зазначили, що перемовини провели заради "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".
Глави оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо
- підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону,
- виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.
Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши, що вони оборонні.
Домовлено про візит аташе з питань оборони Білорусі в Україні на заходи навчань "Заметіль-2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Білорусі на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022",
– повідомили у відомстві.
Український міністр подякував Хреніну за відверту розмову. Він наголосив, що відносини між їхніми народами є особливими. А також запевнив, що будь-які загрози чи провокації зі сторони України щодо Білорусі неможливі.
У відповідь білоруський міністр запевнив Резнікова у відсутності ризиків і загроз для України з території Білорусі. "Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії", – додав глава українського Міноборони.
Він підсумував, що сприймає розмову як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці.
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- Олександр Лукашенко раніше заявив, що ніхто воювати з Україною не збирається. За його словами, "конфлікт потрібний тільки Заходу".
- Самопроголошений президент вважає, що США і Європа хочуть "повоювати чужими руками, чужими людьми". Він аргументував свої здогадки тим, що саме звідти звучать попередження про ймовірне нове російське вторгнення на українську територію.
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