Очільник Міноборони України Олексій Резніков 14 лютого провів телефонну розмову з главою оборонного відомства Білорусі Віктором Хреніним.

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Результати перемовин українського та білоруського міністрів

У міністерстві зазначили, що перемовини провели заради "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

Глави оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо

  • підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону,
  • виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши, що вони оборонні.

Домовлено про візит аташе з питань оборони Білорусі в Україні на заходи навчань "Заметіль-2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Білорусі на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022",
– повідомили у відомстві.

Український міністр подякував Хреніну за відверту розмову. Він наголосив, що відносини між їхніми народами є особливими. А також запевнив, що будь-які загрози чи провокації зі сторони України щодо Білорусі неможливі.

У відповідь білоруський міністр запевнив Резнікова у відсутності ризиків і загроз для України з території Білорусі. "Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії", – додав глава українського Міноборони.

Він підсумував, що сприймає розмову як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці.

Лукашенко теж каже, що не воюватиме з Україною

  • Олександр Лукашенко раніше заявив, що ніхто воювати з Україною не збирається. За його словами, "конфлікт потрібний тільки Заходу".
  • Самопроголошений президент вважає, що США і Європа хочуть "повоювати чужими руками, чужими людьми". Він аргументував свої здогадки тим, що саме звідти звучать попередження про ймовірне нове російське вторгнення на українську територію.
  • До слова, раніше Лукашенко висловився, що збройний конфлікт між Україною та Росією "триватиме лише 3 – 4 дні".

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