Очільник Міноборони України Олексій Резніков 14 лютого провів телефонну розмову з главою оборонного відомства Білорусі Віктором Хреніним.

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Результати перемовин українського та білоруського міністрів

У міністерстві зазначили, що перемовини провели заради "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

Глави оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо

підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону,

виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши, що вони оборонні.

Домовлено про візит аташе з питань оборони Білорусі в Україні на заходи навчань "Заметіль-2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Білорусі на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022",

– повідомили у відомстві.

Український міністр подякував Хреніну за відверту розмову. Він наголосив, що відносини між їхніми народами є особливими. А також запевнив, що будь-які загрози чи провокації зі сторони України щодо Білорусі неможливі.

У відповідь білоруський міністр запевнив Резнікова у відсутності ризиків і загроз для України з території Білорусі. "Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії", – додав глава українського Міноборони.

Він підсумував, що сприймає розмову як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці.

Лукашенко теж каже, що не воюватиме з Україною

Олександр Лукашенко раніше заявив, що ніхто воювати з Україною не збирається. За його словами, "конфлікт потрібний тільки Заходу".

Самопроголошений президент вважає, що США і Європа хочуть "повоювати чужими руками, чужими людьми". Він аргументував свої здогадки тим, що саме звідти звучать попередження про ймовірне нове російське вторгнення на українську територію.

До слова, раніше Лукашенко висловився, що збройний конфлікт між Україною та Росією "триватиме лише 3 – 4 дні".

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