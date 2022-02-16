За словами Володимира Макея, Білорусь та Росія нібито проводять навчання через "активізацію НАТО". Після завершення усіх дій усі військові Кремля буцімто мають покинути країну.
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Макей звинувачує НАТО
У найкращих традиціях російської пропаганди Володимир Макей звинуватив НАТО у "підвищеній активності". Саме це нібито стало причиною проведення навчань Білорусі та Росії.
Однак, як стверджує Макей, після завершення навчань жодного російського солдата в Білорусі не залишиться.
Жодного (російського – 24 канал) військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки не залишиться після цих навчань,
– заявив Макей.
Також глава білоруського МЗС додав, що подібні заяви уже робили міністри оборони Росії й Білорусі. Крім того, він додав, що ці військові навчання не порушують жодних міжнародних норм.
Військові навчання в Білорусі
Росія стягнула війська до Українських кордонів під приводом навчань. Також свій контингент держава-агресорка ввела на територію Білорусі для навчань "Союзна рішучість-2022".
У США назвали ці навчання загрозливими. Однак у Білорусі та Росії будь-які подібні заяви заперечують. Щобільше, Мінськ вирішив "запросити" до навчань Литву та Латвію, однак ті відмовилися.
Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з білоруським колегою Віктором Хреніним. У результаті переговорів вони домовилися про те, що військові аташе мають бути присутніми на навчаннях. Український аташе був на білоруських полігонах 15 лютого.
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