Що відомо про майбутню розмову політиків

Зустріч нібито відбудеться з ініціативи української сторони. Про це заявив очільник МЗС Білорусі.

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Макей наголосив, що Мінськ, мовляв, ніколи не відходив від "дружньої лінії" у відносинах з Києвом. Білорусь розглядає нашу державу, як важливого торгово-економічного партнера. У вже традиційній риториці урядовець додав, що українці та білоруси "братські народи".

24 канал звернувся за коментарем до МЗС України

Україна вважає результати останніх президентських виборів у Білорусі сфальсифікованими. Відповідно, Олександр Лукашенко є самопроголошеним главою держави, й тому Київ не веде з ним офіційні перемовини.

Однак Макей є міністром, якого призначив Лукашенко. Тобто розмова з ним офіційного представника України може означати визнання влади самопроголошеного президента. Для роз'яснення ситуації журналісти 24 каналу звернулися до Міністерства закордонних справ України.

Напередодні Резніков говорив з очільником міноборони Білорусі

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з білоруським колегою Віктором Хреніним. Розмова відбулася на тлі загрози нападу російських військ з території Білорусі. Представник Мінська запевнив, що його держава не становить загрози для нашої.

Сторони домовилися відправити своїх військових аташе на військові навчання одна одної. Так, представник України поїде у Білорусь на навчання "Союзна рішучіть-2022", а білоруський аташе – на тренування ЗСУ "Заметіль-2022".

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Сьогодні у другій половині дня Володимир Макей зустрінеться із послом України у Білорусі.

Зустріч відбудеться із ініціативи української сторони, повідомив Володимир Макей.