Что известно о предстоящем разговоре политиков

Встреча вроде бы состоится по инициативе украинской стороны. Об этом заявил глава МИД Беларуси.

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Макей подчеркнул, что Минск, мол, никогда не отходил от "дружественной линии" в отношениях с Киевом. Беларусь рассматривает наше государство как важного торгово-экономического партнера. В традиционной риторике чиновник добавил, что украинцы и белорусы "братские народы".

24 канал обратился за комментарием в МИД Украины

Украина считает результаты последних президентских выборов в Беларуси сфальсифицированными. Соответственно, Александр Лукашенко является самопровозглашенным главой государства, поэтому Киев не ведет с ним официальные переговоры.

Однако Макей является министром, назначенным Лукашенко. То есть, разговор с ним официального представителя Украины может означать признание власти самопровозглашенного президента. Для разъяснения ситуации журналисты 24 канала обратились в Министерство иностранных дел Украины.

Накануне Резников говорил с главой минобороны Беларуси

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Разговор состоялся на фоне угрозы нападения российских войск с территории Беларуси. Представитель Минска заверил, что его государство не представляет угрозы для нашего.

Стороны договорились отправить своих военных атташе на военные учения друг друга. Так, представитель Украины поедет в Беларусь на обучение "Союзная решительность-2022", а белорусский атташе – на тренировку ВСУ "Метель-2022".

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Сегодня во второй половине дня Владимир Макей встретится с послом Украины в Беларуси.

Встреча пройдет по инициативе украинской стороны, сообщил Владимир Макей.