У відомсті вказали, що американцям необхідно виїхати "комерційним або приватним транспортом".

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У зв'язку зі збільшенням тривожної військової активності Росії поблизу України, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують поїздку в Білорусь, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість,

– зазначили у Держдепі.

Наголосили також, що у Білорусі небезпечно перебувати через можливе переслідування або затримання, спрямоване конкретно на іноземців, ймовірність зараження COVID-19 й інших причин.

Із таким же закликом дипломати звернулися до американців, які нині перебувають у Придністров'ї.

Громадян закликають покинути Україну

У МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Рекомендують скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіаційні рейси.

У Нідерландах радять своїм громадянам виїхати з України. Щоправда, це лише поради. Про евакуацію наразі не мовиться. Інструкції надходять безпосередньо з Гааги.

Південнокорейський уряд з 13 лютого забороняє своїм громадянам відвідувати Україну. Тим, хто перебуває у державі кажуть повертатися та навіть погрожують покаранням.

Чому дипломати США та Великої Британії покидають Україну: дивіться відео