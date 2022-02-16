По словам Владимира Макея, Беларусь и Россия якобы проводят учения из-за "активизации НАТО". После завершения всех действий все военные Кремля должны покинуть страну.

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Макей обвиняет НАТО

В лучших традициях российской пропаганды Владимир Макей обвинил НАТО в повышенной активности. Именно это якобы стало причиной проведения учений Беларуси и России.

Однако, как утверждает Макей, после завершения учений ни одного российского солдата в Беларуси не останется.

Ни одного (российского – 24 канала) военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений,

– заявил Макей.

Также глава белорусского МИД добавил, что подобные заявления уже делали министры обороны России и Беларуси. Кроме того, он добавил, что эти военные учения не нарушают никаких международных норм.

Военные учения в Беларуси

Россия стянула войска к украинским границам под предлогом учений. Также свой контингент государство-агрессор ввело на территорию Беларуси для учений "Союзная решительность-2022".

В США назвали эти учения угрожающими. Однако в Беларуси и России какие-либо подобные заявления отрицают. Более того, Минск решил "пригласить" к учениям Литву и Латвию, однако те отказались.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В результате переговоров они договорились о том, что военные атташе должны присутствовать на учениях. Украинский атташе был на белорусских полигонах 15 февраля.

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