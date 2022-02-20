По словам Дмитрия Пескова, сейчас ситуация на Донбассе максимально напряженная. Именно из-за этого нашу страну якобы ждут "последствия".

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Даты "вторжения" – "провокация"

В традиционной для себя манере Дмитрий Песков заявил о якобы "провокации" от международных партнеров Украины, которые говорят об угрозе российского вторжения. И, конечно, рупор Кремля опроверг любые намерения России усиливать агрессию против Украины.

Кроме того, по словам Пескова, "малейшая искра" может привести к эскалации напряженной ситуации.

Когда напряжение доведено до максимума, как сейчас на линии соприкосновения, то любое не запланированное событие или запланированная маленькая провокация может привести к непоправимым последствиям,
– нагло заявил Песков.

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