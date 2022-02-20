Как отмечается, группировку войск уже создали. Она, якобы при необходимости, готова дать отпор. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Почему создали союз

По словам Хренина, генштабы Беларуси и России сейчас нарабатывают дальнейшие планы действий.

При этом Беларусь цинично заявляет, что эти действия направлены на то, чтобы не допустить войны в регионе.

Что известно о военных учениях у границ Украины

В последнее время конфликт между Украиной и Россией обострился. К тому же продолжаются совместные военные учения России и Беларуси, которые должны завершиться 20 февраля. Но их решили продолжить из-за "угрозы на границах".

В России сразу же цинично объяснили продление учений с Беларусью якобы намерениями предотвратить возможные провокации со стороны Украины. И это происходит на фоне заявлений Украины о ненаступлении и эскалации со стороны оккупантов на Донбассе.

Но Украина, предупреждая угрозы, обустраивает границу с Беларусью. Впервые за 30 лет граница между двумя государствами не только полностью демаркирована, но и будет иметь полноценную защитную инфраструктуру.

Как Украина строит ограждение с Беларусью: смотрите видео