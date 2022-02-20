Об этом сказал заместитель главы комитета Госдумы по обороне России Юрий Швиткин.

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По его словам, продление учений с Беларусью носит оборонный характер и не приведет к эскалации в регионе.

Цель такого решения – предотвратить провокационные действия со стороны ВСУ в отношении нашей страны и Беларуси,

– сказал Швиткин.

Он также указал, что "действия вооруженных сил Союзного государства к эскалации не приведут, поскольку носят, безусловно, оборонительный характер, никто не переходит границу и тем более нет никаких планов агрессии в отношении Украины".

Россия и Беларусь продолжили совместные учения

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что президенты Беларуси и России приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации на Донбассе.

Не обошелся глава белорусского оборонного ведомства без циничных упреков в сторону Украины. По его словам, наше государство якобы "накачивают" современным вооружением. И, конечно, без упоминания НАТО Хренин тоже не мог завершить свое выступление.

Что известно о совместных учениях Беларуси и России

Россия стянула к границам с Украиной и на территорию Беларуси десятки тысяч военных под предлогом учений. Однако в Беларуси утверждают, что российский контингент там исключительно для учений и после их завершения Россия стянула к границам с Украиной и на территорию Беларуси десятки тысяч военных под предлогом учений. Однако в Беларуси утверждают, что российский контингент там исключительно для учений и после их завершения вернется в Россию . На фоне угрозы агрессии со стороны России Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Последний заверил украинского министра о том, что учения не представляют угрозы. Стороны договорились о присутствии военных атташе на полигонах.

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