Исследователи утверждают, что недавно в нескольких местах возле украинской границы Россия развернула транспортные и ударные вертолеты. На фото видно, что на северо-запад Беларуси прибыли по меньшей мере 50 вертолетов, еще около 20 развернули на территории России.

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На спутниковых снимках видны 32 штурмовика Су-25, системы противовоздушной обороны С-400, техника сухопутных войск и беспилотники на аэродроме Лунинец в Беларуси, всего в 30 милях к северу от границы с Украиной,

– сообщил журналист Кристофер Миллер.

Войска России стоят возле границы с Украиной / Фото Maxar Technologies

По его словам, фото было сделано 14 февраля.

Спутники показывают новые доказательства российской агрессии / Фото Maxar Technologies

Сейчас в оккупированном Крыму есть 70 вертолетов, более 60 впервые заметили на прошлой неделе на авиабазе возле озера Донузлав.

Россия продолжает наращивание / Фото Maxar Technologies

На аэродроме Миллерово в Ростовской области России, примерно в 16 километрах от границы с Украиной, развернули новое вертолетное подразделение и боевую группу. Она насчитывает танки, БТР и вспомогательную технику.

Оккупанты наращивают войска вблизи Украины / Фото Maxar Technologies

Обострение на Донбассе

Оккупанты продолжают провокации на Донбассе, пытаясь во всем обвинить Украину. Президент, выступая на конференции в Мюнхене, заявил, что в настоящее время вблизи границ Украины сконцентрировано 150 тысяч войск России. По его словам, система безопасности нуждается в обновлении.

Мирное население попадает под обстрелы террористов. А 19 февраля даже нардепы и члены правительства, а также представители СМИ на одной из позиций попали под обстрел, поэтому их экстренно перевели в укрытие.

Украина опровергает фейки боевиков. Так, в МИД заявили, что информация об украинских снарядах в Ростовской области является неправдой. В штабе Операции объединенных сил также отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что Украина не стреляет.

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