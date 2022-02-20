Відповідну заяву озвучив очільник МЗС Литви. Міністр запевнив, що це переломний момент для безпеки країн НАТО.

До теми У Білорусі заявили, що з Росією створюють військове угруповання, щоб "дати відсіч"

Литва прокоментувала продовження російських навчань

Литовський міністр заявив, що російські війська залишаються у Білорусі, порушуючи всі гарантії виведення.

Це явна підготовка до нападу на Україну у напрямку Києва та повзуча анексія Білорусі: переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії,

– переконаний Ландсбергіс.

Саме тому глава литовського МЗС пояснив, що наразі актуально:

зміцнення НАТО;

запровадження санкцій Євросоюзу.

Коротко про продовження військових навчань Росії та Білорусі

20 лютого, коли Росія та Білорусь мали завершити військові навчання, вони заявили про їх продовження.

Зокрема Олександр Лукашенко і Володимир Путін вирішили продовжити їх через "загрозу на кордонах".

Причина полягає нібито у наростанні військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі.

Також міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країни вирішили створити військове угруповання для того, щоб "дати відсіч" при необхідності.

Коментуючи продовження навчань, Олексій Резніков заявив, що це було передбачувано.

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Повний текст публікації Габріеліуса Ландсбергіса

Російські війська залишаються у Білорусі, порушуючи всі гарантії виведення. Це явна підготовка до нападу на Україну у напрямку Києва та повзуча анексія Білорусі: переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії. Доречно підкріплення НАТО та санкції ЄС.