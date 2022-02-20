Відповідну заяву озвучив очільник МЗС Литви. Міністр запевнив, що це переломний момент для безпеки країн НАТО.

До теми У Білорусі заявили, що з Росією створюють військове угруповання, щоб "дати відсіч"

Литва прокоментувала продовження російських навчань

Литовський міністр заявив, що російські війська залишаються у Білорусі, порушуючи всі гарантії виведення.

Це явна підготовка до нападу на Україну у напрямку Києва та повзуча анексія Білорусі: переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії,
– переконаний Ландсбергіс.

Саме тому глава литовського МЗС пояснив, що наразі актуально:

  • зміцнення НАТО;
  • запровадження санкцій Євросоюзу.

Коротко про продовження військових навчань Росії та Білорусі

  • 20 лютого, коли Росія та Білорусь мали завершити військові навчання, вони заявили про їх продовження.
  • Зокрема Олександр Лукашенко і Володимир Путін вирішили продовжити їх через "загрозу на кордонах".
  • Причина полягає нібито у наростанні військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі.
  • Також міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країни вирішили створити військове угруповання для того, щоб "дати відсіч" при необхідності.
  • Коментуючи продовження навчань, Олексій Резніков заявив, що це було передбачувано.

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Повний текст публікації Габріеліуса Ландсбергіса

Російські війська залишаються у Білорусі, порушуючи всі гарантії виведення. Це явна підготовка до нападу на Україну у напрямку Києва та повзуча анексія Білорусі: переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії. Доречно підкріплення НАТО та санкції ЄС.