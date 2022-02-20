Відповідну заяву Олексія Резнікова опублікували на сайті відомства 20 лютого. Тобто після озвучення Росією повідомлення про продовження навчань.

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Продовження навчань було передбачуваним

Олексій Резніков заявив, що фейками Росія намагається розхитати України з середини, а також залякати і змусити до капітуляції.

Та ми вистоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, адже були готові до нього. Так само було передбачуваним продовження навчань в Білорусі, і ми заздалегідь вжили відповідних заходів,

– заявив Резніков.

Міністр пояснив, що з кожним днем все більше людей будуть усвідомлювати, що ми насправді захищаємо Європу.

Саме це, на думку очільника Міноборони, відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях.

До речі, Олексій Резніков 19 лютого на чолі делегації з Володимиром Зеленським відвідав Мюнхен. Там міністр провів низку зустрічей з міжнародними партнерами. Заявив, що згуртованість наших партнерів, як і високий рівень готовності нашої армії, є важливим превентивним засобом, який допомагає відвернути негативні сценарії.

Продовження навчань викликають стурбованість

Держсекретар США у інтерв'ю CNN заявив, що рішення Росії продовжити навчання на території Білорусі викликало стурбованість у США.

Блінкен сказав, що він стурбований тим, що продовження навчань є ще однією ознакою того, що Росія готує основу для вторгнення (мовиться про новий напад на Україну – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, Ентоні Блінкен пояснив, що дипломатичні зусилля продовжуються. За його словами, це триватиме "поки танки та літаки не почнуть рух".

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