Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що дипломатичні зусилля продовжуються. За його словами, це триватиме "поки танки та літаки не почнуть рух".

До теми США нарахували до 190 тисяч російських військових, які перебувають поблизу України

Зустріч з Лавровим

При цьому Блінкен наголосив, що зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим досі в силі.

Держсекретар США також відреагував на те, що Росія та Білорусь вирішили продовжити військові навчання біля кордонів України. За його словами це викликає хвилювання.

Заяви США про ситуацію в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджував, що активні загострення на Донбасі є частиною сценарію Росії. Провокації створюють для того, щоб почати агресію проти України.

Також на Радбезі ООН держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував главі МЗС Росії Сергію Лаврову зустрітися у Європі. У Кремлі своєю чергою призначили дату переговорів на 23 лютого.

Президент США Джо Байден 20 лютого збирає засідання ради національної безпеки Білого дому, щоб обговорити російську ескалацію навколо України.

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