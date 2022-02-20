Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что дипломатические усилия продолжаются. По его словам, это будет продолжаться "пока танки и самолеты не начнут движение".

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Встреча с Лавровым

При этом Блинкен подчеркнул, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым по-прежнему в силе.

Госсекретарь США также отреагировал на то, что Россия и Беларусь решили продолжить военные учения возле границ Украины. По его словам, это вызывает волнение.

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