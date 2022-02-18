Об этом сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер 18 февраля. Он отметил, что количество российских военных может достигать от 169 до 190 тысяч.

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Оценка включает и бойцов Росгвардии

Речь идет о тех военных, которые расположились в оккупированном Крыму, возле украинской границы со стороны России, а также на белорусской территории. Также в это количество попали бойцы Росгвардии и "подразделения пророссийских войск" на Востоке Украины.

Это наибольшая мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны,

– подчеркнул Карпентер.

США упрекнули России в дезинформации

Представитель США напомнил, что по состоянию на конец января 2022 года количество российских военных оценивали в 100 тысяч. А недавно президент Джо Байден назвал другую цифру – 150 тысяч.

Вместо того, чтобы обеспечить прозрачность и заняться снижением риска, Россия решила предоставлять дезинформацию, отрицать и лгать. Она цинично пытается изобразить Украину, НАТО и США агрессорами, одновременно располагая массированные ударные силы, угрожая вторжением своему соседу,

– отметил представитель США.

Майкл Карпентер отметил, что Россия может создать повод для вторжения в Украину. У США есть отчеты из многих источников относительно того, как Россия пытается сфабриковать провокацию.

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Российские войска возле украинской границы: коротко

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что ЕС готовит пакет санкций гораздо жестче, чем в 2014 году.

В Пентагоне по-прежнему не видят того, что Россия отводит войска от границ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен еще раз встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за украинского вопроса.

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