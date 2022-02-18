Про це повідомив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер 18 лютого. Він наголосив, що кількість російських військових може сягати – від 169 до 190 тисяч.
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Оцінка включає і бійців Росгвардії
Мовиться про тих військових, які розташувались в окупованому Криму, біля українського кордону з боку Росії, а також на білоруській території. Також у цю кількість потрапили бійці Росгвардії та "підрозділи проросійських військ" на Сході України.
Це найбільша мобілізація сил у Європі з часів Другої світової війни,
– наголосив Карпентер.
США дорікнули Росії дезінформацією
Представник США нагадав, що станом на кінець січня 2022 року кількість російських військових оцінювали у 100 тисяч. А нещодавно президент Джо Байден назвав іншу цифру – 150 тисяч.
Замість того, щоб забезпечити прозорість і зайнятися зниженням ризику, Росія вирішила надавати дезінформацію, заперечувати й обманювати. Вона цинічно намагається зобразити Україну, НАТО та США як агресорів, водночас розташовуючи масовані ударні сили, погрожуючи вторгненням до свого сусіда,
– зазначив представник США.
Майкл Карпентер зауважив, що Росія може створити привід задля вторгнення в Україну. У США є звіти з багатьох джерел щодо того, як Росія намагається сфабрикувати провокацію.
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