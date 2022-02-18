Про це повідомив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер 18 лютого. Він наголосив, що кількість російських військових може сягати – від 169 до 190 тисяч.

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Оцінка включає і бійців Росгвардії

Мовиться про тих військових, які розташувались в окупованому Криму, біля українського кордону з боку Росії, а також на білоруській території. Також у цю кількість потрапили бійці Росгвардії та "підрозділи проросійських військ" на Сході України.

Це найбільша мобілізація сил у Європі з часів Другої світової війни,

– наголосив Карпентер.

США дорікнули Росії дезінформацією

Представник США нагадав, що станом на кінець січня 2022 року кількість російських військових оцінювали у 100 тисяч. А нещодавно президент Джо Байден назвав іншу цифру – 150 тисяч.

Замість того, щоб забезпечити прозорість і зайнятися зниженням ризику, Росія вирішила надавати дезінформацію, заперечувати й обманювати. Вона цинічно намагається зобразити Україну, НАТО та США як агресорів, водночас розташовуючи масовані ударні сили, погрожуючи вторгненням до свого сусіда,

– зазначив представник США.

Майкл Карпентер зауважив, що Росія може створити привід задля вторгнення в Україну. У США є звіти з багатьох джерел щодо того, як Росія намагається сфабрикувати провокацію.

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