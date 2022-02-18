Це не українська, а російська криза, сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час Мюнхенської конференції.

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"Ми терміново звертаємося до Росії із закликом відвести їхні війська негайно. Ми бачили перші сигнали...Вони подавали надії, але тепер треба побачити якісь дії, бо російська загроза залишається реальною", – наголосила Бербок.

Санкції включатимуть "Північний потік-2"

За словами дипломатки, ЄС ухвалить "безпрецедентні санкції" щодо Москви у разі порушення суверенітету України. Кремль отримає величезні наслідки: фінансові, політичні та економічні.

Ми, Німеччина, готові заплатити за це високу економічну ціну. Тому для мене на столі лежать усі опції, включаючи "Північний потік 2",

– сказала міністерка.

Окремо вона пообіцяла, що переговорів "за спиною України" не будуть проводити.

Бербок говорить про провокації

Чиновниця згадала про загострення на Донбасі. Також вона наголосила, що провокація та дезінформація можуть перетворитися на ескалацію Росії.

За словами Бербок, це один із найнебезпечніших моментів. Наразі прауюють над пошуком конструктивних рішень кризи в нормандському форматі, ЄС та НАТО.

"Північний потік-2" не запустять, якщо Росія нападе

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина, США й країни-партнерки запровадять спільні санкції у випадку агресії Росії проти України.

Канцлер запевнив: якщо буде необхідність, Німеччина готова обмежити використання російського газу.

Спочатку Шольц уникав згадки про "Північний потік-2", але у Сенаті США сказали, що політик підтвердив: якщо Росія вторгнеться в Україну, німецький уряд підтримає зупинку "Північного потоку-2".

Таку ж тезу озвучив президент США Джо Байден. Він чітко сказав, що "Північний потік-2" не запустять, якщо Росія почне вторгнення в Україну.

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