Это не украинский, а российский кризис, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время Мюнхенской конференции.

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"Мы срочно обращаемся к России с призывом отвести их войска немедленно. Мы видели первые сигналы... Они подавали надежды, но теперь надо увидеть какие-то действия, потому что российская угроза остается реальной", – подчеркнула Бербок.

Санкции будут включать "Северный поток-2"

По словам дипломата, ЕС примет "беспрецедентные санкции" в отношении Москвы в случае нарушения суверенитета Украины. Кремль получит огромные последствия: финансовые, политические и экономические.

Мы, Германия, готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому для меня на столе лежат все опции, включая "Северный поток 2",

– сказала министерша.

Отдельно она пообещала, что переговоры "за спиной Украины" не будут проводить.

Бербок говорит о провокациях

Чиновница упомянула об обострении на Донбассе. Также она подчеркнула, что провокация и дезинформация могут превратиться в эскалацию России.

По словам Бербок, это один из самых опасных моментов. В настоящее время правят над поиском конструктивных решений кризиса в нормандском формате, ЕС и НАТО.

"Северный поток-2" не запустят, если Россия нападет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия, США и страны-партнеры введут общие санкции в случае агрессии России против Украины.

Канцлер заверил: в случае необходимости Германия готова ограничить использование российского газа.

Сначала Шольц избегал упоминания о "Северном потоке-2", но в Сенате США сказали, что политик подтвердил: если Россия вторгнется в Украину, немецкое правительство поддержит остановку "Северного потока-2".

Такой же тезис озвучил президент США Джо Байден. Он четко сказал, что "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия начнет вторжение в Украину.

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