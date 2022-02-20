Соответствующее заявление Алексея Резникова было опубликовано на сайте ведомства 20 февраля. То есть, после озвучивания Россией сообщения о продлении учений.
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Продление учений было предсказуемым
Алексей Резников заявил, что фейками Россия пытается расшатать Украину изнутри, а также запугать и заставить к капитуляции.
Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему. Так же было предсказуемым продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры,
– заявил Резников.
Министр объяснил, что с каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу.
Именно это, по мнению главы Минобороны, откроет возможности новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях.
Кстати, Алексей Резников 19 февраля во главе делегации с Владимиром Зеленским посетил Мюнхен. Там министр провел ряд встреч с международными партнерами. Заявил, что сплоченность наших партнеров, как и высокий уровень готовности нашей армии, является важным превентивным средством, помогающим отвлечь негативные сценарии.
Продление учений вызывает озабоченность
Госсекретарь США в интервью CNN заявил, что решение России продолжить обучение на территории Беларуси вызвало озабоченность в США.
Блинкен сказал, что он озабочен тем, что продолжение учений является еще одним признаком того, что Россия готовит основу для вторжения (говорится о новом нападении на Украину – 24 канал),
– говорится в сообщении.
Более того, Энтони Блинкен объяснил, что дипломатические усилия продолжаются. По его словам, это будет продолжаться "пока танки и самолеты не начнут движение".
Что известно об учениях России и Беларуси
- С 10 февраля 2022 года Россия и Беларусь проводят совместные военные учения. В частности, они проходят на территории Беларуси.
- 20 февраля Александр Лукашенко и Владимир Путин решили продолжить учения из-за "угрозы на границах".
- 15 февраля российская сторона сообщала, что якобы уже отводит часть войск, уже завершивших учения. Мол, потому подразделения Южного и Западного военных округов якобы уже вернутся в свои гарнизоны.
- 18 февраля Алексей Резников заявил, что российские сообщения не соответствуют действительности. Ведь отвода войск Россией нет. Министр обороны также объяснил, несмотря на это, нет большой угрозы вторжения.
- Информацию об отводе войск также опровергли в Пентагоне.
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