Соответствующее заявление Алексея Резникова было опубликовано на сайте ведомства 20 февраля. То есть, после озвучивания Россией сообщения о продлении учений.

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Продление учений было предсказуемым

Алексей Резников заявил, что фейками Россия пытается расшатать Украину изнутри, а также запугать и заставить к капитуляции.

Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему. Так же было предсказуемым продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры,

– заявил Резников.

Министр объяснил, что с каждым днем ​​все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу.

Именно это, по мнению главы Минобороны, откроет возможности новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях.

Кстати, Алексей Резников 19 февраля во главе делегации с Владимиром Зеленским посетил Мюнхен. Там министр провел ряд встреч с международными партнерами. Заявил, что сплоченность наших партнеров, как и высокий уровень готовности нашей армии, является важным превентивным средством, помогающим отвлечь негативные сценарии.

Продление учений вызывает озабоченность

Госсекретарь США в интервью CNN заявил, что решение России продолжить обучение на территории Беларуси вызвало озабоченность в США.

Блинкен сказал, что он озабочен тем, что продолжение учений является еще одним признаком того, что Россия готовит основу для вторжения (говорится о новом нападении на Украину – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Более того, Энтони Блинкен объяснил, что дипломатические усилия продолжаются. По его словам, это будет продолжаться "пока танки и самолеты не начнут движение".

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