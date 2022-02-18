З відповідним звернення міністр оборони виступив у Верховній Раді. Це трапилось 18 лютого під час години запитань до уряду.
Зауважте У Раді виступила делегація Польщі та триває година запитань до уряду: онлайн-трансляція
Резніков заперечив відведення російських військ
Олексій Резніков заявив, що не підтверджує заяву російської сторони про відведення військ. За словами міністра, насправді цього не відбувається, натомість – йде переміщення сил та засобів.
Ми спостерігаємо за підрозділами російських військ поблизу України, що налічують близько 129 тисяч наземного компоненту. І разом з морською та авіаційною компонентами їх кількість становить близько 149 тисяч,
– заявив міністр оборони України.
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