Соответствующее заявление озвучил глава МИД Литвы. Министр заверил, что это переломный момент для безопасности стран НАТО.
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Литва прокомментировала продолжение российских учений
Литовский министр заявил, что российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода.
Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии,
– убежден Ландсбергис.
Именно поэтому глава литовского МИД пояснил, что сейчас актуально:
- укрепление НАТО;
- введение санкций Евросоюза.
Коротко о продолжении военных учений России и Беларуси
- 20 февраля, когда Россия и Беларусь должны были завершить военные учения, они заявили об их продолжении.
- В частности Александр Лукашенко и Владимир Путин решили продлить их из-за "угрозы на границах".
- Причина заключается якобы в нарастании военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе.
- Также министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страны решили создать военную группировку для того, чтобы "дать отпор" при необходимости.
- Комментируя продолжение учений, Алексей Резников заявил, что это было предсказуемо.
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Полный текст публикации Габриэлюса Ландсбергиса
Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода. Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии. Уместно подкрепление НАТО и санкции ЕС.