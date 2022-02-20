Державний секретар Сполучених Штатів зазначив, що свідчить це й також про озвучені ним на Раді безпеки ООН у четвер, 17 лютого, плани Кремля щодо нового вторгнення в Україну.

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Тоді, під час засідання, очільник американського зовнішньополітичного відомства наголошував, що Росія намагатиметься створити низку провокацій для виправдання агресії проти України.

Ми спостерігали за цим впродовж останніх кількох днів. Тепер вони (Росія – 24 канал) виправдовують продовження "навчань" у лапках, які, казали, зараз завершаться. Ситуацію на сході України, яку вони створили, продовжуючи нарощувати напруженість,

– сказав Ентоні Блінкен.

Глава Держдепу додав, що всі події загалом, включно з "операціями під чужим прапором, які розгортаються на вихідних", свідчать, що сценарій, який виклали США, "рухається вперед".

Виступ Блінкена на Радбезі ООН

Ентоні Блінкен зауважив, що Радбез Організації Об'єднаних Націй несе головну відповідальність за збереження миру. Нова російська агресія проти України – це справжня загроза.

Державний секретар США наголосив, що ставки значно вищі, ніж просто українська держава.

Глава Держдепу підкреслив, що "одна країна не може міняти кордони іншої силою. Одна країна не може диктувати політику та вибір іншій країні та говорити із ким їй асоціюватися".

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