Відповідну інформацію оприлюднив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Про це він написав у твітері 20 лютого.
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Польща та США почали спільні навчання
У вихідні солдати 18-ї механізованої дивізії розпочали спільні навчання з американськими солдатами 82-ї повітрянодесантної дивізії,
– повідомив польський міністр.
Маріуш Блащак заявив, що такими діями країни послідовно зміцнюють безпеку на східному фланзі НАТО.
Почались спільні навчання Польщі та США / Фото з твітера Маріуша Блащака та скриншоти з відео
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