Соответствующую информацию обнародовал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом он написал в твиттере 20 февраля.

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Польша и США начали совместные учения

В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии начали совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии,

– сообщил польский министр.

Мариуш Блащак заявил, что такими действиями страны последовательно укрепляют безопасность на восточном фланге НАТО.