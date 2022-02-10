Руководит учениями главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В них принимают участие командование Объединенных сил, представители органов военного управления и других составляющих сил обороны и безопасности.

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Начались учения "Метель-2022"

В Украине стартовали командно-штабные учения "Метель-2022". Командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев рассказал, что тренировки являются плановым мероприятием.

Их цель – совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск во время операции сил обороны,

– отметил Наев.

Он добавил, что военные маневры – продолжение оперативных сборов, которые недавно провели с руководящим составом командования и представителями других составляющих секторов обороны и безопасности.

"Они имеют целью поддержать индивидуальные способности, сформировать необходимый уровень теоретических знаний, умений и профессионального мастерства во время планирования применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими при ведении операции Сил обороны", – объяснил Наев.

Благодаря учениям все командиры воинских частей и начальники имеют возможность продемонстрировать на практике приобретенные навыки организации планирования операций, а также способов ведения оборонных, в частности асимметричных действий.

Наев об учениях "Метель-2022": смотрите видео

Как проходят учения: смотрите видео

"Метель-2022": что известно об учениях

Во время учений военные будут наращивать возможности органов военного управления, частей и подразделений ВСУ. Силы будут тренировать управление войсками во время военных действий в кризисном районе.

Учения будут проходить в течение февраля на всей территории государства.

К слову, в 2021 году ВСУ провели почти 5 тысяч подобных мероприятий. В частности, 70 командно-штабных учений.