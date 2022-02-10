Керує навчаннями головнокомандувач Збройних сил України. У них беруть участь командування Об'єднаних сил, представники органів військового управління та інших складових сил оборони та безпеки.

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Розпочалися навчання "Заметіль-2022"

В Україні стартували командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв розповів, що тренування є плановим заходом.

Їхня мета – спільна робота структурних підрозділів органів управління, а також відпрацювання питань управління угрупованнями військ під час операції сил оборони,

– зазначив Наєв.

Він додав, що військові маневри – продовження оперативного збору, який нещодавно провели з керівним складом командування та представниками інших складових секторів оборони та безпеки.

"Вони мають на меті підтримати індивідуальні спроможності, сформувати необхідний рівень теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угрупувань військ та управління ними під час ведення операції Сил оборони", – пояснив Наєв.



Завдяки навчанням усі командири військових частин та начальники мають можливість продемонструвати на практиці набуті навички щодо організації планування операцій, а також способів ведення оборонних, зокрема асиметричних дій.

Наєв про навчання "Заметіль-2022": дивіться відео

Як проходять навчання: дивіться відео

"Заметіль-2022": що відомо про навчання

Під час навчань військові нарощуватимуть спроможності органів військового управління, частин та підрозділів ЗСУ. Сили тренуватимуть управління військами під час оборонних дій у кризовому районі.

Навчання відбуватимуть протягом лютого на всій території держави.

До слова, у 2021 році ЗСУ провели майже 5 тисяч схожих заходів. Зокрема, 70 командно-штабних навчань.