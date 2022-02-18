Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 17 февраля. Свое движение войска и техника должны были начать в этот же день.

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Британия перебрасывает войска и технику в Эстонию

Великобритания удваивает количество персонала в Эстонии и направляет туда дополнительное оборудование, в том числе танки и бронетехнику. Военных и технику начнут перемещать в Эстонию сегодня (речь идет о 17 февраля – 24 канал),

– сообщили в британском Минобороны.

В ведомстве пояснили, что Британия вместе с союзниками НАТО размещает войска и объекты на суше, на море и в воздушном пространстве.

Министр обороны Британии Бен Уоллес объяснил, что цель войск – усиление европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил вблизи границы с Украиной.

Страна в очередной раз напомнила России, что так демонстрирует, что вторжение в Украину повлечет серьезные последствия.

Деэскалация и дипломатия – по-прежнему единственный путь урегулирования ситуации,

– заверил Уоллес.

О готовности направления войск Британии в Эстонию ранее сообщал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Коротко о перемещении войск НАТО из-за действий России

Из-за угрозы нападения России НАТО начали перемещать свои войска в Восточную Европу. В частности 14 февраля 2022 года в Финский залив прибыли два военных корабля НАТО немецкого происхождения.

В то же время 10 февраля Венгрия заявила о нежелании размещать на своей территории дополнительные войска НАТО. Ведь там выступают за диалог с Россией и против санкций в отношении нее.

В тот же день, 10 февраля, Вашингтон заявил, что планирует усилить войска Североатлантического альянса в Европе – в Польшу отправили группу истребителей F-15 Eagles.

11 февраля генсек Альянса Йенс Столтенбер заявил, что войска НАТО могут надолго остаться в Восточной Европе.

Из-за таких действий Альянса в Кремле очень жалуются и обвиняют НАТО в нагнетании ситуации.

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