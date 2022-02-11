Подробности от Столтенберга
Такую инициативу обсудят на встрече министров обороны стран-членов НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
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Усиление восточного фланга НАТО предполагает размещение боевых групп в Румынии и других странах региона Черного моря.
Я ожидаю, что министры согласятся начать планирование, определение масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение может быть принято весной,
– рассказал Столтенберг.
Он добавил, что Североатлантический союз сейчас рассматривает возможность размещения боевых групп в Черном море в Румынии.
Заметим, что Столтенберг не в первый раз говорит о длительном присутствии НАТО в Восточной Европе. То есть, даже если Владимир Путин отведет свои войска от границы Украины, бойцы Альянса останутся.
Что известно об усилении восточного фланга НАТО
- США решили отправить своих военных в Германию, Польшу и Румынию.
- В польском Жешуве, всего в 70 километрах от Украины, 5 февраля приземлились первые американские военные. В общей сложности там будут дислоцироваться 1 700 бойцов США.
- 4 февраля бойцы 18-го воздушно-десантного корпуса США прибыли в Германию на военном самолете. Они создадут штаб для поддержки десантников, которые впоследствии будут переброшены в Польшу.
- Германия отправит свой военный контингент в Литву, а Великобритания – в Польшу.
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