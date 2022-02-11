Подробности от Столтенберга

Такую инициативу обсудят на встрече министров обороны стран-членов НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Усиление восточного фланга НАТО предполагает размещение боевых групп в Румынии и других странах региона Черного моря.

Я ожидаю, что министры согласятся начать планирование, определение масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение может быть принято весной,
– рассказал Столтенберг.

Он добавил, что Североатлантический союз сейчас рассматривает возможность размещения боевых групп в Черном море в Румынии.

Заметим, что Столтенберг не в первый раз говорит о длительном присутствии НАТО в Восточной Европе. То есть, даже если Владимир Путин отведет свои войска от границы Украины, бойцы Альянса останутся.

Что известно об усилении восточного фланга НАТО

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