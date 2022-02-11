Деталі від Столтенберга

Таку ініціативу обговорюватимуть на зустрічі міністр оборони країн-членів НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Посилення східного флангу НАТО передбачає розміщення бойових груп у Румунії та інших країнах регіону Чорного моря.

Я очікую, що міністри погодяться розпочати планування, визначення масштабів, характеру, деталей того, як розміщувати бойові групи та які саме підрозділи. Остаточне рішення може бути схвалене навесні,
– розповів Столтенберг.

Він додав, що Альянс зараз розглядає можливість розміщення бойових груп у Чорному морі в Румунії.

Зауважимо, Столтенберг не вперше каже про довготривалу присутність НАТО у Східній Європі. Тобто навіть якщо Володимир Путін відведе свої війська від кордону України, бійці Альянсу залишаться.

Що відомо про посилення східного флангу НАТО

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