Деталі від Столтенберга
Таку ініціативу обговорюватимуть на зустрічі міністр оборони країн-членів НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
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Посилення східного флангу НАТО передбачає розміщення бойових груп у Румунії та інших країнах регіону Чорного моря.
Я очікую, що міністри погодяться розпочати планування, визначення масштабів, характеру, деталей того, як розміщувати бойові групи та які саме підрозділи. Остаточне рішення може бути схвалене навесні,
– розповів Столтенберг.
Він додав, що Альянс зараз розглядає можливість розміщення бойових груп у Чорному морі в Румунії.
Зауважимо, Столтенберг не вперше каже про довготривалу присутність НАТО у Східній Європі. Тобто навіть якщо Володимир Путін відведе свої війська від кордону України, бійці Альянсу залишаться.
Що відомо про посилення східного флангу НАТО
- США вирішили відправити своїх військових у Німеччину, Польщу та Румунію.
- У польському Жешуві, всього лиш за 70 кілометрів від України, 5 лютого приземлилися перші американські військові. Загалом там дислокуватимуться 1700 бійців США.
- 4 лютого бійці 18-го повітряно-десантного корпусу США прибули до Німеччини на військовому літаку. Вони створять штаб для підтримки десантників, яких згодом перекинуть в Польщу.
- Німеччина відправить свій військовий контингент у Литву, а Велика Британія – у Польщу.
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