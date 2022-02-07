Водночас війська можуть залишити й на довгий час. Таку ідею висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 канал.

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Тобто навіть після того, як Володимир Путін відведе свої війська від кордону України, бійці НАТО можуть залишитися на місці.

Ми розглядаємо довгострокові коригування нашої позиції, нашої присутності у східній частині альянсу. Остаточне рішення з цього приводу ще не ухвалене, але зараз усередині НАТО йде процес,

– сказав Столтенберг.

Міністри оборони країн НАТО можуть обговорити це питання на зустрічі 16 – 17 лютого.

Генсек додав, що Росія хоче, щоб НАТО було менше біля її кордонів, але своїми діями вона отримує протилежне.

"Наші розгортання мають оборонний та пропорційний характер. Вони надсилають чіткий сигнал: НАТО зробить все необхідне для захисту та захисту всіх союзників. Водночас діалог із Росією ще важливіший для пошуку політичного рішення. Ми готові вислухати їх побоювання… Але НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів", – підкреслив він.

Країни посилюють східний фланг НАТО

Пентагон заявив, що відправить своїх військових у Німеччину, Польщу та Румунію, аби посилити східний фланг НАТО. Так, у польському Жешуві, всього лиш за 70 кілометрів від України, 5 лютого приземлилися перші американські військові. Мовиться про бійців 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Впродовж двох наступних днів військові продовжували прибувати у Польщу. Загалом у країні розмістять 1700 американських службовців.

До речі, 4 лютого бійці 18-го повітряно-десантного корпусу США прибули до Німеччини на військовому літаку. Вони приземлилися у Вісбадені. Там військові мають створити штаб для підтримки десантників, яких згодом перекинуть в Польщу.

Також відомо, що Німеччина відправить свій військовий контингент у Литву, а Велика Британія – у Польщу.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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