Про це він сказав на пресконференції у Румунії, яку транслювала пресслужба альянсу, передає 24 канал.

Важливо Вторгнення Росії в Україну може статися будь-коли, навіть під час Олімпіади, ​​– Блінкен

За словами Столтенберга, саме агресивні дії Росії дають підстави говорити про нову війну в Європі.

Є реальний ризик нового військового конфлікту в Європі, тому що нарощування російських сил продовжується,

– сказав він.

Він підкреслив, що наразі кількість російських військових продовжує зростати. Водночас Столтенберг визнав: повної впевненості в неминучості такого військового конфлікту немає.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Зауважимо, що напередодні генсек НАТО повідомив про розгляд альянсом можливості розміщення бойових груп на Чорному морі в Румунії.

"Ми вже посилили нашу присутність, але розглядаємо можливість подальшого посилення, включаючи розміщення бойових груп у Румунії, але не лише, а також в інших країнах регіону Чорного моря", – сказав він.

Столтенберг також заявив, що рішення щодо посилення альянсу на східному напрямку на довгостроковій основі очікується навесні 2022 року.

Російська агресія проти України: головне

Розвідка регулярно повідомляє про те, що держава-окупантка продовжує стягувати своє озброєння до нашої території. Лише нещодавно Генштаб Збройних сил показав танки та самохідні гаубиці, які розташовані близько до лінії розмежування.

У Великій Британії не бачать, що російська загроза щодо України знижується. Однак прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що Володимир Путін не ухвалив остаточного рішення.

Однак світ продовжує підтримувати нашу державу. Міжнародні партнери допомагають Україні фінансами та зброєю.

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