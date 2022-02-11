Про це він сказав на пресконференції у Румунії, яку транслювала пресслужба альянсу, передає 24 канал.
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За словами Столтенберга, саме агресивні дії Росії дають підстави говорити про нову війну в Європі.
Є реальний ризик нового військового конфлікту в Європі, тому що нарощування російських сил продовжується,
– сказав він.
Він підкреслив, що наразі кількість російських військових продовжує зростати. Водночас Столтенберг визнав: повної впевненості в неминучості такого військового конфлікту немає.
Зауважимо, що напередодні генсек НАТО повідомив про розгляд альянсом можливості розміщення бойових груп на Чорному морі в Румунії.
"Ми вже посилили нашу присутність, але розглядаємо можливість подальшого посилення, включаючи розміщення бойових груп у Румунії, але не лише, а також в інших країнах регіону Чорного моря", – сказав він.
Столтенберг також заявив, що рішення щодо посилення альянсу на східному напрямку на довгостроковій основі очікується навесні 2022 року.
Російська агресія проти України: головне
- Розвідка регулярно повідомляє про те, що держава-окупантка продовжує стягувати своє озброєння до нашої території. Лише нещодавно Генштаб Збройних сил показав танки та самохідні гаубиці, які розташовані близько до лінії розмежування.
- У Великій Британії не бачать, що російська загроза щодо України знижується. Однак прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що Володимир Путін не ухвалив остаточного рішення.
- Однак світ продовжує підтримувати нашу державу. Міжнародні партнери допомагають Україні фінансами та зброєю.
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