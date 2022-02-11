Це вирішили зробити нібито через ситуацію в Україні. Зокрема через те, що Росія скупчила біля наших кордонів збройні сили.

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Коли НАТО розширить військовий контингент

За інформацією ЗМІ, вже 16 – 17 лютого 2022 року рішення підтвердять очільники міністерств оборони держав-учасниць Альянсу.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, є реальний ризик нового воєнного конфлікту в Європі через ситуацію довкола України.

Очікується, що навесні 2022 року буде можливість реалізувати відповідні плани.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Що раніше говорив Столтенберг

Столтенберг 7 лютого заявив, що Організація Північноатлантичного договору може розмістити війська у Східній Європі на тривалий термін.

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Тобто бійці НАТО можуть залишитися на місці навіть після того, як Росія відведе свої війська від наших кордонів.

Генсек Альянсу наголосив, що Організація Північноатлантичного договору зробить все необхідне для захисту своїх союзників. Також Столтенберг уточнив, що додаткові контингенти можуть розмістити у Румунії.

Російська агресія проти України: головне

Генштаб Збройних сил показав танки та самохідні гаубиці, які розташовані близько до лінії розмежування.

Розвідка регулярно повідомляє про те, що держава-окупантка продовжує стягувати своє озброєння до нашої території.

За інформацією Юрія Бутусова, Росія не збирається відводити свої війська, натомість ще більше перекидає нової зброї.

У Великій Британії не бачать, що російська загроза щодо України знижується. Однак прем'р-міністр Борис Джонсон вважає, що Володимир Путін не ухвалив остаточного рішення.

Однак світ продовжує підтримувати нашу державу. Міжнародні партнери допомагають Україні фінансами та зброєю.

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