Однак техніка, яка там розташована ще з квітня, їде на Південь зі Смоленської та Брянської області. Про це в ефірі 24 каналу розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.
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Сил Росії не достатньо для успішного нападу
Він зауважив, що накопичення збройних сил Росії виглядають достатньо серйозно, у доповненні з тими, які там вже є. "Це достатньо серйозне скупчення, яке можна створювати в цьому напрямку", – наголосив він.
Якщо сил достатньо для нападу, не означає, що достатньо для його успіху. Так, вони (Росія – 24 канал) можуть напасти. Зараз у них є сили, які розташовані по всьому кордону: від Білорусі до окупованого Криму. Залишається питання, чим закінчиться вторгнення (для них – 24 канал).
Він пояснив, що відбувається рух техніки майже всім кордоном. Скупчення військ продовжується в Брянській, Ростовській областях, у Криму.
Кількість техніки перевищила показники 2014 року
Дослідник зауважив, що вже навіть не тільки за кількістю техніки, а й за кількістю складу, сили перевищили квітень, тим більше показники 2014 – 2015 року.
"Стягують сили майже зі всіх масштабних сухопутних російських з'єднань – зі всіх армій та флотів. Морська піхота Тихоокеанського флоту, Балтійського, Арктичної бригади. Це тільки кілька прикладів, наскільки це все має масштабний вигляд", – зауважив Михайлов.
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Яку інформацію про зброю Росії повідомляють у CIT
- Велика кількість колон Росгвардії їде до кордону з Україною, зокрема й "кадировці".
- Розслідувальна група Conflict Intelligence Team зафіксувала стягування сил у Брянській області. Це всього за 45 кілометрів від української Чернігівщини.
- Розслідувачі припускають, що техніку туди стягують зі Смоленської області, оскільки на відео французького телебачення видно вантажівки з кодами, які відповідають центральному військовому округу Росії.
- Крім того, аналітики отримали свідчення про перекидання техніки з міста Єльні залізницею. На оприлюдненому відео видно ешелон, який перевозить БМП-2 із зафарбованими бортовими номерами.
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