Это решили сделать якобы из-за ситуации в Украине. В частности, потому, что Россия скопила у наших границ вооруженные силы.

Обратите внимание Скопление очень серьезное, – исследователь СИТ рассказал, откуда Россия стягивает войска

Когда НАТО расширит военный контингент

По информации СМИ, уже 16 – 17 февраля 2022 года решение подтвердят главы министерств обороны государств-участников Альянса.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, есть реальный риск нового военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Ожидается, что весной 2022 года будет возможность реализовать соответствующие планы.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Что раньше говорил Столтенберг

Столтенберг 7 февраля заявил, что Организация Североатлантического договора может разместить войска в Восточной Европе на длительный срок.

Подробнее читайте здесь Долгосрочное присутствие: НАТО может разместить войска в Восточной Европе на длительный срок

То есть бойцы НАТО могут остаться на месте даже после того, как Россия отведет свои войска от наших границ.

Генсек Альянса подчеркнул, что Организация Североатлантического договора сделает все необходимое для защиты своих союзников. Также Столтенберг уточнил, что дополнительные контингенты могут быть размещены в Румынии.

Российская агрессия против Украины: главное

Генштаб Вооруженных сил показал танки и самоходные гаубицы, расположенные близко к линии разграничения.

Разведка регулярно сообщает о том, что государство-оккупант продолжает стягивать свое вооружение к нашей территории.

По информации Юрия Бутусова, Россия не собирается отводить свои войска, в то же время еще больше пребрасывает новое оружие.

В Великобритании не видят, что российская угроза в отношении Украины снижается. Однако премьер-министр Борис Джонсон считает, что Владимир Путин не принял окончательного решения.

Мир продолжает поддерживать наше государство. Международные партнеры помогают Украине финансами и оружием.

Трансляция Романа Цимбалюка об Украине и НАТО: смотрите видео