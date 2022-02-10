Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 10 февраля встретился с министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве. Темой обсуждения политиков конечно стала ситуация с безопасностью в Европе.

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Помощь от Литвы

Чтобы усилить обороноспособность Украины, Литва предоставит зенитно-ракетные комплексы Stinger. Они являются переносными.

Кроме этого, наше государство также получит портативные тепловизоры и другое оборудование.

Денис Шмыгаль поблагодарил Литву за ее активную позицию и содействие.

Такая своевременная и действенная помощь является проявлением настоящей солидарности с нашим государством,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Литва ранее обещала передать Украине также и летальное оружие, если конфликт еще больше обострится.

Кто передает оружие Украине

Нашему государству начали предоставлять вооружение для защиты от вероятного нападения России. Следовательно, из США прибыл уже 9 самолет с военной помощью. Там обещают, что это не конец и поддержку увеличат. А страны ЕС президент призвал также увеличить помощь. Ведь Германия отказывается поставлять оружие для нашего государства.

Активно поддерживает нас и Великобритания. Пообещали передать Украине ракеты для борьбы с российским флотом. При этом Дания решила не поставлять нашему государству ракеты Stinger. Это объяснили тем, что они слишком старые.

Не сидят в стороне и в Польше. Там уже одобрили передачу ВСУ новой партии военной помощи. Украина получит от государства-соседки технику для обороны.

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