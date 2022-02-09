Американский самолет приземлился в аэропорту Борисполь. Его уже начали разгружать.

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Девятая "птичка" военной помощи из США прилетела сегодня в Борисполь. В Киев прибыло более 80 тонн патронов,

– заявил министр обороны Алексей Резников.

В Украину прибыла военная помощь из США / Фото Алексея Резникова

Какую помощь США оказали Украине

22 января президент США Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов. В частности, Пентагон отправил в Киев боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские снаряды и тому подобное. В частности:

Всего с 22 января по 5 февраля Украина получила от США более 650 тонн оборонных боеприпасов. В то же время в посольстве США в Киеве заверили, что Вашингтон готов предоставить Киеву еще больше помощи.

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Полный текст публикации Алексея Резникова в твиттере:

9-я птица военной помощи от США, которую Борисполь получил сегодня. В Киев прибыли более 80 тонн патронов от США. Ранее мы получили "подарки" от Великобритании.