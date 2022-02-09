Американський літак приземлився в аеропорту "Бориспіль". Його вже почали розвантажувати.

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Дев'ята "пташка" військової допомоги з США прилетіла сьогодні у Бориспіль. До Києва прибуло понад 80 тонн патронів,

– заявив міністр оборони Олексій Резніков.



В Україну прибула військова допомога з США / Фото Олексія Резнікова

Яку допомогу США надали Україні

22 січня президент США Джо Байден затвердив нову військову допомогу Україні на суму 200 мільйонів доларів. Пентагон відправив до Києва боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, артилерійські снаряди тощо. Зокрема:

Загалом від 22 січня до 5 лютого Україна отримала від США понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Водночас у посольстві США в Києві запевнили, що Вашингтон готовий надати Києву ще більше допомоги.

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Повний текст публікації Олексій Резнікова у твітері:

9-й птах військової допомоги від США, яку Бориспіль отримав сьогодні. До Києва прибуло понад 80 тонн патронів від США. Раніше ми отримали "подарунки" від Великої Британії.