Как сказал главнокомандующий вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис, в Беларуси будут дислоцированы примерно 30 тысяч российских военных.

Важно "Один человек из Беларуси": Зеленский ответил на угрозы Лукашенко

При этом он глубоко убежден в том, что часть российских военнослужащих после учений останутся в Беларуси. И все же, по словам Рупшиса, прямой угрозы для безопасности Литвы из Беларуси сейчас нет.

Уровень бдительности (повышен для того – 24 канал), чтобы мы успели отреагировать на изменение ситуации или вероятную угрозу для нас и быть в соответствующем месте с такими мощностями, которые понадобятся,

– сказал Рупшис.

США перебрасывает своих военных на восточный фланг НАТО

3 февраля в Пентагоне указали, что США собираются вскоре перебросить примерно тысячу американских военных из Германии в Румынию, а также еще 2 тысячи – из США в Германию и Польшу. В конце концов, так и случилось.

В конце прошлой недели, США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. 5 февраля на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82-й дивизии США. А 8 февраля в Румынию прибыли первые американские военные. Они должны усилить союзников НАТО на восточном фланге.

Обратите внимание! По словам американских официальных лиц, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Тем временем Россия продолжает поставлять в Беларусь военную технику и организовывать базы. Чтобы отвлечь внимание от угрозы, их называют "учебно-боевыми центрами".

Что известно о военных учениях в Беларуси Москва активно накапливает технику и войска на белорусской территории под предлогом совместных учений. Беларусь заявляет, что "союзную решимость-2022" будут проводить с целью научить белорусскую армию пользоваться российским оружием. В частности из-за "поведения НАТО и Украины".

США начали переброску дополнительных войск в Европу: смотрите видео