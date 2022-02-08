Як сказав головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, у Білорусі будуть дислоковані приблизно 30 тисяч російських військових.

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При цьому він глибоко переконаний у тому, що частина російських військовослужбовців після навчань залишиться в Білорусі. І все ж, за словами Рупшиса, прямої загрози для безпеки Литви з Білорусі зараз немає.

Рівень пильності (підвищено для того – 24 канал), щоб ми встигли відреагувати на зміну ситуації або ймовірну загрозу для нас і бути у відповідному місці з такими потужностями, які знадобляться,

– сказав Рупшис.

США перекидає своїх військових на східний фланг НАТО

3 лютого у Пентагоні вказали, що США збираються невдовзі перекинути приблизно тисячу американських військових із Німеччини до Румунії, а також ще 2 тисячі – зі США до Німеччини та Польщі. Зрештою, так і сталося.

Наприкінці минулого тижня, США почали перекидати додаткові військові сили до Польщі. 5 лютого на територію держави прибула перша передова група у складі 82-ї дивізії США. А 8 лютого до Румунії прибули перші американські військові. Вони мають посилити союзників НАТО на східному фланзі.

Зверніть увагу! За словами американських офіційних осіб, це розгортання є демонстрацією підтримки союзників НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Тим часом Росія продовжує постачати в Білорусь військову техніку та організовувати бази. Щоб відволікти увагу від загрози, їх називають "навчально-бойовими центрами".

Що відомо про військові навчання у Білорусі Москва активно накопичує техніку та війська на білоруській території під приводом спільних навчань. Білорусь заявляє, що "Союзну рішучість-2022" проводитимуть з метою навчити білоруську армію користуватися російською зброєю. Зокрема через "поведінку НАТО та України".

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