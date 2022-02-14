Примерно в 19:00 13 февраля тральщики располагались в районе эстонских островов Аэгна и Найссаар. Сейчас они патрулируют между Хельсинки и Таллинном, ближе к финскому, чем к эстонскому побережью.
Обратите внимание НАТО отправляет истребители и корабли в Восточную Европу
Ради противодействия агрессии России
Причиной отправления кораблей, по информации финского издания Iltalehti, является противодействие российской агрессии. Известно, что НАТО направило в Финский залив 2 тральщика Военно-Морских сил Германии:
- FGS Fulda;
- FGS Datteln.
В то же время Финляндия направила офицера в штаб-квартиру НАТО на Балтийском море в Щецине. Бундесвер пока не предоставил точных данных о работе судов.
Тральщики НАТО прибыли в Финский залив / Фото ERR
Что известно о тральщиках
Соответствующие военные корабли создали из немагнитной стали. Тральщики могут не только разминировать морские акватории, но и устанавливать мины.
Размещением кораблей НАТО, как сообщает СМИ, рассчитывает на то, чтобы помешать агрессии России у побережья Финляндии и Эстонии или вообще перекрыть всю Финский залив.
НАТО усиливает свое присутствие
- В январе 2022 года Североатлантический альянс направил нидерландский корабль HNLMS Rotterdam в Балтийское море, чтобы наблюдать за ситуацией в регионе.
- В шведском колледже национальной обороны пояснили, что такое решение связано с ситуацией безопасности в Европе на фоне скопления войск России у границ Украины.
- НАТО активно усиливает свое присутствие в Восточной Европе. Стало известно о решении Дании направить в Балтийское море фрегат и перебросить 4 истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства.
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