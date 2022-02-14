Примерно в 19:00 13 февраля тральщики располагались в районе эстонских островов Аэгна и Найссаар. Сейчас они патрулируют между Хельсинки и Таллинном, ближе к финскому, чем к эстонскому побережью.

Обратите внимание НАТО отправляет истребители и корабли в Восточную Европу

Ради противодействия агрессии России

Причиной отправления кораблей, по информации финского издания Iltalehti, является противодействие российской агрессии. Известно, что НАТО направило в Финский залив 2 тральщика Военно-Морских сил Германии:

FGS Fulda;

FGS Datteln.

В то же время Финляндия направила офицера в штаб-квартиру НАТО на Балтийском море в Щецине. Бундесвер пока не предоставил точных данных о работе судов.

Тральщики НАТО прибыли в Финский залив / Фото ERR

Что известно о тральщиках

Соответствующие военные корабли создали из немагнитной стали. Тральщики могут не только разминировать морские акватории, но и устанавливать мины.

Размещением кораблей НАТО, как сообщает СМИ, рассчитывает на то, чтобы помешать агрессии России у побережья Финляндии и Эстонии или вообще перекрыть всю Финский залив.

Отметим! Суда можно отслеживать в режиме реального времени на сайте Maritime Traffic.

НАТО усиливает свое присутствие

В январе 2022 года Североатлантический альянс направил нидерландский корабль HNLMS Rotterdam в Балтийское море, чтобы наблюдать за ситуацией в регионе.

В шведском колледже национальной обороны пояснили, что такое решение связано с ситуацией безопасности в Европе на фоне скопления войск России у границ Украины.

НАТО активно усиливает свое присутствие в Восточной Европе. Стало известно о решении Дании направить в Балтийское море фрегат и перебросить 4 истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства.

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