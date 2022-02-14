Приблизно о 19:00 13 лютого тральщики розташовувалися в районі естонських островів Аегна і Найссаар. Наразі вони патрулюють між Гельсінкі та Таллінном, ближче до фінського, ніж до естонського узбережжя.

Зверніть увагу НАТО відправляє винищувачі і кораблі у Східну Європу

Задля протидії агресії Росії

Причиною відправлення кораблів, за інформацією фінського видання Iltalehti, є протидія російській агресії. Відомо, що НАТО направило до Фінської затоки 2 тральщики Військово-Морських сил Німеччини:

FGS Fulda;

FGS Datteln.

Водночас Фінляндія направила офіцера до штаб-квартири НАТО на Балтійському морі в Щецині. Бундесвер наразі не надав точних даних про роботу кораблів.

Тральщики НАТО прибули до Фінської затоки / Фото ERR

Що відомо про тральщиків

Відповідні військові кораблі створили з немагнітної сталі. Тральщики можуть не тільки розміновувати морські акваторії, але й встановлювати міни.

Розміщенням кораблів НАТО, як повідомляє ЗМІ, розраховує на те, щоб завадити агресії Росії біля узбережжя Фінляндії та Естонії або взагалі перекрити всю Фінську затоку.

Відзначимо! Судна можна відстежувати в режимі реального часу на сайті Maritime Traffic.

НАТО посилює свою присутність

У січні 2022 року Північноатлантичний альянс направив нідерландський корабель HNLMS Rotterdam в Балтійське море, щоб спостерігати за ситуацією в регіоні.

У Шведському коледжі національної оборони пояснили, що таке рішення пов'язане із безпековою ситуацією в Європі на тлі скупчення військ Росії біля кордонів України.

НАТО активно посилює свою присутність у Східній Європі. Стало відомо про рішення Данії направити у Балтійське море фрегат і перекинути 4 винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору.

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