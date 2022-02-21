А ще – з президентом США Джо Байденом і аж двічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За повідомленням із Єлисейського палацу, Макрону начебто вдалося досягти домовленості про саміт глав Білого дому та Кремля.
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Макрон домовився про саміт Путіна і Байдена – якщо не буде ескалації
Президент Франції Еммануель Макрон за минулу добу провів кілька важливих міжнародних розмов задля пошуку шляху до деескалації ситуації навколо України. Зокрема, поговорив з лідерами США, Росії (двічі) та Великої Британії.
І, здається, йому вдалося досягти певного успіху. Щонайменше, за свідченням заяви з Єлисейського палацу (адміністрації французького президента). Там заявили, що:
- Макрон запропонував Джо Байдену та Володимиру Путіну провести саміт із питань безпеки та стабільності в Європі.
- А після нього – ще один, вже "з усіма зацікавленими сторонами".
- І президенти США та Росії прийняли цю пропозицію.
24 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен мають узгодити програму саміту.
Зауважимо, що:
- У Білому домі підтвердили інформацію Макрона. Речниця Джен Псакі заявила, що "президент Байден у принципі погодився на зустріч с президентом Путіним".
- А проте й зазначила, що поки схоже, наче Росія готується не до дипломатії, а до війни. США, утім, до дипломатичних зусиль готові будь-якої миті.
- На офіційному сайті Кремля коментарів щодо цієї інформації поки (станом на 4 ранку за Києвом) не було.
Перегляньте й подробиці про попередні розмови світових лідерів минулої доби:
- Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.
- Макрона та Володимира Путіна.
- І Макрона та Джо Байдена.
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